Wennigsen

Binnen 24 Stunden sind in Wennigsen drei neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Das hat das Gesundheitsamt der Region Hannover am Donnerstagmittag mitgeteilt. Aktuell sind 65 Wennigser nachweislich infiziert, am Mittwoch waren es noch 66 Personen. Vier Menschen gelten als genesen und sind daher aus der Statistik wieder herausgefallen.

Lesen Sie auch Testzentrum entsteht im Dorfgemeinschaftshaus Bredenbeck

Auch die Inzidenz ist gesunken und liegt am Donnerstag wieder knapp unter der 300er-Marke bei 292,1. Am Mittwoch lag der Wert noch bei 306. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt an, wie viele Menschen sich binnen sieben Tagen – bezogen auf 100.000 Einwohner – rechnerisch mit dem Virus neu infiziert haben. Der aktuelle Wert ist aber nach wie vor weitaus höher als die Werte der nächsten Kommunen auf der Liste, Lehrte (166,6) und Hannover (156,4).

Insgesamt haben sich seit Ausbruch der Pandemie 315 Menschen in Wennigsen mit dem Coronavirus infiziert.

Von Lisa Malecha