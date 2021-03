Wennigsen

Die Zahl der Corona-Fälle in Wennigsen bleibt weiterhin übersichtlich. Am Mittwoch meldete das Gesundheitsamt der Region Hannover eine neue Corona-Infektion für die Gemeinde. Aktuell sind somit acht Wennigser nachweislich mit dem Virus infiziert, insgesamt sind es seit Ausbruch der Pandemie 210.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert stieg am Mittwoch leicht an – von 13,9 am Dienstag auf nun 20,9. Damit hat Wennigsen nach wie vor den niedrigsten und damit besten Inzidenzwert aller Kommunen in der Region Hannover.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist eine wichtige Grundlage für die Einschätzung der Entwicklung der Corona-Pandemie. Der Wert bildet die Fälle umgerechnet auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen ab.

Von Lisa Malecha