Wennigsen

Die Zahl der mit Corona infizierten Menschen in Wennigsen steigt weiter: Von Montag auf Dienstag sind sieben neue Infektionen dazugekommen. Das hat das Gesundheitsamt der Region Hannover am Dienstagmorgen mitgeteilt.

Aktuell sind 27 Wennigser nachweislich infiziert, am Montag waren es noch 21, am Freitag zwölf. Eine Person gilt wieder als genesen und ist daher aus der Statistik herausgefallen.

Auch der Inzidenzwert Wennigsens ist deutlich gestiegen – von 125,6 am Montag auf aktuell 166,9. Am Freitag vergangener Woche lag der Wert noch bei 55,6. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist eine wichtige Grundlage für die Einschätzung der Entwicklung der Corona-Pandemie. Der Wert bildet die Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen ab.

Seit Ausbruch der Pandemie haben sich in Wennigsen insgesamt 236 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.

Von Lisa Malecha