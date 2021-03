Wennigsen

Über das Wochenende sind zwei neue Infektionen mit dem Coronavirus in Wennigsen hinzugekommen. Aktuell sind laut Gesundheitsamt der Region Hannover acht Wennigser nachweislich infiziert – wie schon am Freitag. Doch zwei Personen gelten als genesen und fallen daher aus der Statistik heraus. Insgesamt haben sich seit Ausbruch der Pandemie 208 Wennigser mit dem Coronavirus infiziert. Am vergangenen Freitag waren es noch 206 Personen.

Der Inzidenzwert ist hingegen über das Wochenende gesunken – von 27,8 am Freitag auf 13,9 am Montag. Damit hat Wennigsen den niedrigsten und damit besten Inzidenzwert der Regionskommunen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist eine wichtige Grundlage für die Einschätzung der Entwicklung der Corona-Pandemie. Der Wert bildet die Fälle umgerechnet auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen ab.

Von Lisa Malecha