Wennigsen

Innerhalb von 24 Stunden ist eine neue Infektion mit dem Coronavirus in Wennigsen hinzugekommen. Aktuell sind laut Gesundheitsamt der Region Hannover sechs Wennigser nachweislich infiziert – am Montag waren es noch acht. Allerdings gelten drei Personen als genesen und fallen daher aus der Statistik heraus. Insgesamt haben sich seit Ausbruch der Pandemie 209 Wennigser mit dem Coronavirus infiziert. Am Montag waren es noch 208 Personen.

Der Inzidenzwert ist hingegen stabil geblieben und liegt weiterhin bei 13,9. Damit hat Wennigsen weiterhin den niedrigsten und damit besten Inzidenzwert der Regionskommunen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist eine wichtige Grundlage für die Einschätzung der Entwicklung der Corona-Pandemie. Der Wert bildet die Fälle umgerechnet auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen ab.

Von Lisa Malecha