Corona: Inzidenzwert in Wennigsen sinkt

Wennigsen

In Wennigsen sinkt die Zahl der akuten Infektionen mit dem Coronavirus. Von Mittwoch auf Donnerstag ist nach Mitteilung der Regionsverwaltung lediglich eine Neuinfektion nachgewiesen worden, gleichzeitig gelten fünf ehemals Infizierte als wieder genesen und fallen damit aus der Statistik heraus. Im Ergebnis waren am Donnerstag noch 33 sogenannte akute Fälle im Gemeindegebiet registriert, am Tag zuvor waren es noch 37 Fälle.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Gemeindegebiet ist binnen 24 Stunden von 104,3 auf 97,4 gesunken. Damit belegt Wennigsen einen Mittelplatz im Regionsvergleich. Den höchsten Inzidenzwert gibt es zurzeit in Ronnenberg (201,3), den niedrigsten in direkter Nachbarschaft in Gehrden (45,1). In Wennigsen haben sich seit Beginn der Pandemie insgesamt 369 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

Von Andreas Kannegießer