Corona: Inzidenzwert in Wennigsen sinkt deutlich

Wennigsen

In Wennigsen ist der Sieben-Tage-Inzidenzwert von Mittwoch auf Donnerstag deutlich gesunken. Der Wert, der Aufschluss über das Pandemiegeschehen gibt, lag nach Mitteilung der Regionsverwaltung am Donnerstag bei 125,2, nachdem er am Vortag noch bei 146,1 gelegen hatte.

Lesen Sie auch: Erst Astrazeneca, dann Biontech: Wie sicher schützt eine Corona-Impfung mit zwei Wirkstoffen?

Binnen 24 Stunden sind im Gemeindegebiet bei Tests zwei neue Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Weil gleichzeitig drei Personen als wieder genesen aus der Statistik herausgefallen sind, ist die Zahl der akuten Corona-Fälle von 43 auf 42 gesunken.

Wennigsen liegt mit dem aktuellen Sieben-Tage-Inzidenzwert im Mittelfeld aller 21 Regionskommunen. Neun Städte und Gemeinden haben niedrigere und damit bessere Werte, in elf Kommunen ist die Inzidenz zurzeit höher.

Von Andreas Kannegießer