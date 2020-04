In Wennigsen und umzu halten sich offenbar noch immer nicht alle an die Allgemeinverfügung zur Beschränkung von sozialen Kontakten. So trafen sich unter anderem zwei bislang unbekannte Gruppen zum gemeinsamen Sporttreiben. Und auch um den Bahnhof herum hat der Ordnungsdienst derzeit einiges zu tun.