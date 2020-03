Auch wenn sie derzeit um ihre Existenzen bangen, haben sich die Gastronomen zusammengetan, um gemeinsam in dieser schwierigen Zeit zu helfen. Unter anderem haben sie bereits ihre Latexhandschuhe und Desinfektionsmittel gesammelt und wollen diese an Krankenhäuser und Ärtze weitergeben. „Ich habe mit einem Krankenhaus telefoniert, die hatten nicht auf dem Schirm, dass jeder Gastronom so etwas hat“, sagt Mihatsch.

Gemeinsam habe man zudem ein Konzept, um Helfern zu helfen. „Kochen für Helfer“ ist das Motto, sagt Lilli Mihatsch von Josephs Restaurant in Bredenbeck. Die Idee dahinter? Die stillgelegten Küchen können genutzt werden, um Ehrenamtliche, Ärzte und hilfsbedürftige Menschen zu bekochen. Initiiert wird die Aktion, die unter dem Titel „ Hannovers Gute Essen“ steht von Gastro Trends Hagedorn.

„Man kann ihnen zum Beispiel eine Box voll mit zubereiteten Speisen hinstellen, viele haben zurzeit ja kaum Zeit, um auch nur einen Happen zu essen“, sagt Mihatsch. Gerade jetzt sei Solidarität wichtig – vor allem mit den Menschen, die unermüdlich dafür kämpften, dass das System am Laufen gehalten werde.

„Wir sitzen auf prall gefüllten Lagern, unsere Lieferanten sitzen auf verderblicher Ware – wir können jetzt ein Zeichen setzen, dass wir eine durchaus wichtige Säule des Systems sind und unsere Ressourcen in Krisen nützlich sind“, sagt Mihatsch. Derzeit werde das Konzept erstellt, schon in den kommenden Tagen soll das Angebot starten.

Jeder, der sich an der Aktion beteiligen möchte, und auch jeder, der gerne die Hilfe in Anspruch nehmen möchte, kann sich per E-Mail an info@HannoversGuteEssen.de melden.