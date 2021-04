Wennigsen

Wennigserinnen und Wenniger bekommen nun noch eine weitere Möglichkeit, sich auf das Coronavirus testen zu lassen. Am Freitag, 16. April, kommt ein Testteam in die Gemeinde. Das mobile Testzentrum steht von 8 bis 13 Uhr im Rondell vor der Bücherei am Wennigser Rathaus bereit. Das Team des privaten Anbieters Das Testzentrum aus Hannover testet alle interessierten Bürgerinnen und Bürger kostenlos auf eine mögliche Corona-Infektion.

Das wird nicht der letzte Besuch des Testteams sein: Ab dem 20. April wird das mobile Testzentrum wöchentlich immer dienstags in Wennigsen stehen. Zunächst finden die wöchentlichen Tests weiterhin im Rondell vor dem Rathaus statt. „Der Standort kann sich allerdings innerhalb von Wennigsen noch einmal ändern. Hierüber werden wir informieren, sobald uns der neue Standort bekannt ist“, teilt die Verwaltung mit.

Tests mit und ohne Termin möglich

Bürgerinnen und Bürger, die sich auf das Coronavirus testen lassen wollen, können sich online einen Termin unter das-testzentrum.de buchen oder einfach spontan zur Teststelle kommen. Benötigt wird lediglich der Personalausweis.

Nach der Buchung erhalten Interessierte eine Bestätigung für den Termin per E-Mail. Darin enthaltenen ist ein Barcode, der am Testtag bei der Anmeldung vorgezeigt werden muss – entweder als Ausdruck oder digital auf dem Handy. Im Wartebereich für den Test sind die Bürgerinnen und Bürger verpflichtet, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen und auf die Abstandsregelungen zu achten.

Ergebnis kommt per E-Mail

Nach etwa 15 Minuten erhalten die Getesteten das Ergebnis per E-Mail. Im Fall eines positiven Testergebnisses werden sie telefonisch kontaktiert. „Dabei klären wir Sie auch über das weitere Vorgehen auf. Zudem haben Sie die Möglichkeit zur ärztlichen Rücksprache bei medizinischen Fragen“, schreibt der Anbieter auf seiner Homepage. Der private Anbieter bietet auch in weiteren Gemeinden und Städten Testzentren an – unter anderem auf dem Wochenmarkt in Gehrden.

Von Lisa Malecha