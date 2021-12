Wennigsen

Der Start der 2-G-Plus-Regelung ist am Mittwoch in Wennigsen mit großen Problemen angelaufen. Vor dem einzigen Testzentrum – einem Kleinbus – bildeten sich lange Warteschlangen. Auch vorab gebuchte Termine bewahrten die Menschen nicht davor, eine halbe Stunde und länger im Regen zu stehen. Wer keinen Termin hatte, war noch schlechter dran. Viele gaben gefrustet auf und zogen ohne Test wieder ab. Probleme, die angesichts des unzureichenden Angebots vorhersehbar waren.

An lediglich drei Vormittagen – montags, mittwochs und freitags – steht der Bus in der Hagemannstraße von 8 bis 13 Uhr. Angesichts von 2-G-Plus heißt das: Wer sich nachmittags spontan zu einem Besuch im Restaurant oder im Schwimmbad entschließt, hat ein Problem. Und wer dienstags und donnerstags einen Termin etwa beim Friseur oder in der Massagepraxis hat, muss sich ohnehin ein anderes Testzentrum in der Umgebung suchen. Die gängigen Antigen-Tests dürfen maximal 24 Stunden alt sein. Lediglich die kostenpflichtigen PCR-Tests sind 48 Stunden gültig.

Ab Freitag kommt ein zweiter Bus

Dass das auf Dauer nicht funktionieren kann, ist auch der Gemeindeverwaltung klar. „Die Situation stellt uns vor große Herausforderungen”, sagt Michelle Plath aus dem Corona-Krisenstab. Die drei Vormittage in der Woche seien jedoch alles, was der Betreiber („Das Testzentrum“) derzeit anbieten könne. Immerhin: „Ab Freitag wird noch ein zweiter Bus eingesetzt, sodass wir zwei Teststrecken anbieten können. An den Zeiten ändert sich aber vorerst nichts“, so die Verwaltungsmitarbeiterin.

Mit Hochdruck sucht der Krisenstab nach Alternativen. Auch bei der Region hat man angefragt, ob eventuell Helfer des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) oder der Johanniter-Unfall-Hilfe verfügbar sind. „Die nötigen Räumlichkeiten könnten wir stellen“, sagt Plath. Besserung ist ab Montag in Sicht. Dann soll in der Gemeinde ein zweites Zentrum in Bredenbeck (Deisterstraße 21) eröffnen. Getestet wird lediglich von 16 bis 18 Uhr, aber immerhin täglich, auch am Wochenende. Weitere private Anbieter, die noch Kapazitäten haben, können sich an den Wennigser Krisenstab wenden – unter Telefon (05103) 700775 oder per E-Mail an krisenstab@wennigsen.de.

Großer Zulauf: Wer sich an der mobilen Station testen lassen will, muss mit Wartezeit rechnen. Quelle: Frank Hermann

Am Mittwoch herrschte jedenfalls Frust. Susanne Dettke aus Holtensen hat sich bei Wind und Regen in die Warteschlange vor dem mobilen Corona-Schnelltestzentrum eingereiht, weil sie einen negativen Nachweis für ihren lange geplanten Friseurbesuch benötigt. Wegen der 2-G-Plus-Regelung dürfte sie den Haarsalon sonst nicht betreten. „Hier in der langen Reihe zu stehen, und dann noch bei diesem Wetter: Das nervt schon“, sagt die Holtenserin. Andererseits findet sie es okay, angesichts steigender Infektionszahlen die Schutzregelungen zu verschärfen. „Das gibt mir ein größeres Gefühl von Sicherheit, auch beim Friseurbesuch“, erläutert Dettke.

Ähnlich schätzen Carmen und Carolin Schielke die Situation ein. Es sei die richtige Entscheidung, auf die dramatische Entwicklung in den Krankenhäusern mit strengeren Vorgaben zu reagieren. Zusätzliche Corona-Tests auch für Geimpfte und Genesen könnten dazu beitragen, eine weitere Ausbreitung des Virus einzudämmen. „Allerdings müssten dann auch deutlich mehr Testmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Nur an drei Tagen in der Woche bis 13 Uhr, das reicht nicht aus. Dann bleiben die Leute lieber gleich zu Haue“, sagt die Wennigserin Carmen Schielke. Sie benötigte den negativen Testnachweis, weil sie mit ihrer Enkeltochter am Nachmittag zum Schwimmen ins Deisterbad Barsinghausen gehen wollte.

Technische Probleme bei Onlinebuchung

Eine Wennigserin, die ihren Namen nicht nennen will, hält die neu eingeführte Testpflicht ebenfalls für richtig. Auf diese Weise lasse sich das Infektionsrisiko hoffentlich reduzieren. Sie will eine Sportveranstaltung besuchen, „und es ist sicherer, wenn auch die anderen Besucher getestet sind“, betont die Frau, die etwa 15 bis 20 Minuten in der Warteschlange steht. Zwar seien auch Onlineterminvergaben für den mobilen Schnelltest auf dem Hagemannplatz möglich, aber diese Vergaben scheinen nicht optimal zu funktionieren: Trotz Termin hätten einige Leute noch warten müssen.

Hier können Sie sich testen lassen Das mobile Zentrum im Wennigser Ortskern (Hagemannstraße, zwischen Altenheim und Blumenladen) ist montags, mittwochs und freitags in der Zeit von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Termine können online vereinbart werden auf www.das-testzentrum.de/jetzt-corona-schnelltest-buchen/kostenloser-corona-schnelltest-wennigsen/. Ein zweites Zentrum öffnet am kommenden Montag, 6. Dezember, in Bredenbeck (Deisterstraße 21). Öffnungszeiten: täglich von 16 bis 18 Uhr.

Gegenüber der Gemeinde räumte das Unternehmen, das noch einige weitere Teststationen in der Region betreibt, die Probleme bei der Onlinebuchung ein. Alle Stationen seien am Mittwoch „maßlos überlaufen“ gewesen, so Michelle Plath. Zudem habe es technische Probleme gegeben, die mittlerweile aber behoben seien. Die Bürgerinnen und Bürger sollen daher weiterhin die Möglichkeit der Onlinebuchung nutzen.

Von Frank Hermann und André Pichiri