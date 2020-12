Wennigsen

Die Zahl der Wennigser, die nachweislich mit dem Coronavirus infiziert sind, ist von Donnerstag auf Freitag um drei Personen angestiegen. Aktuell sind laut Gesundheitsamt der Region Hannover 20 Wennigser infiziert. Am Donnerstag waren es noch 17 Personen. Insgesamt haben sich seit Ausbruch der Corona-Pandemie in Wennigsen 111 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt.

Der Inzidenzwert hingegen ist im Vergleich zu Donnerstag gesunken und liegt am Freitag, 18. Dezember, bei 55,6. Am Donnerstag hatte das Gesundheitsamt der Region noch einen Inzidenzwert von 90,4 gemeldet. Mit dem aktuellen Inzidenzwert liegt Wennigsen im unteren Bereich beim Vergleich aller Regionskommunen. Einen niedrigeren Wert hat derzeit nur Wunstorf mit 52,2. Die Sieben-Tage-Inzidenz bildet die Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen ab.

Von Lisa Malecha