Wennigsen

Binnen 24 Stunden sind in Wennigsen bei Tests keine neuen Infektionen mit dem Coronavirus festgestellt worden. Aktuell sind 22 Wennigser infiziert, am Montag waren es noch 24. Das hat das Gesundheitsamt der Region Hannover am Dienstag mitgeteilt.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert in Wennigsen ist von Montag auf Dienstag stabil geblieben und liegt weiterhin bei 69,6. Damit liegt Wennigsen im Vergleich mit allen anderen Regionskommunen an 15. Stelle. 14 Kommunen haben einen niedrigeren und damit besseren Inzidenz-Wert. Der Durchschnittswert in der Region Hannover liegt aktuell bei 62,1 der Nachbarlandkreis Schaumburg verzeichnet eine Sieben-Tage-Inzidenz von 74,8.

Insgesamt haben sich in Wennigsen seit Frühjahr 2020 bisher nachweislich 384 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

Von Lisa Malecha