Wennigsen

Nachdem zwei Tage lang keine neuen Infektionen mit dem Coronavirus in Wennigsen gemeldet worden waren, wurden nun bei Tests gleich vier neue Infektionen nachgewiesen. Das teilte das Gesundheitsamt der Region Hannover am Donnerstagmittag mit. Aktuell sind 19 Wennigser infiziert – am Mittwoch waren es 16. Eine Person gilt als genesen und ist daher aus der Statistik herausgefallen.

Auch der Sieben-Tage-Inzidenzwert in Wennigsen ist gestiegen – von 48,7 am Mittwoch auf aktuell 76,5. Der Durchschnittswert in der Region Hannover liegt aktuell bei 49,2, der Nachbarlandkreis Schaumburg verzeichnet eine Sieben-Tage-Inzidenz von 57.

Insgesamt haben sich in Wennigsen seit Frühjahr 2020 nachweislich 388 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

Von Lisa Malecha