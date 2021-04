Wennigsen

Binnen 24 Stunden wurden in Wennigsen fünf neue Corona-Infektion gemeldet. Das hat das Gesundheitsamt der Region Hannover am Donnerstag mitgeteilt. Aktuell sind 61 Wennigser nachweislich infiziert. Am Mittwoch waren es noch 62. Sechs Personen gelten als genesen und sind daher aus der Statistik wieder herausgefallen.

Auch die Inzidenz der Gemeinde ist gestiegen – von 139,1 am Mittwoch auf aktuell 153. Damit liegt Wennigsen im Vergleich aller Regionskommunen im Mittelfeld. Acht Kommunen haben eine höhere und damit schlechtere Inzidenz. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt an, wie viele Menschen sich binnen sieben Tagen – bezogen auf 100.000 Einwohner – rechnerisch mit dem Virus neu infiziert haben.

Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 337 Menschen in Wennigsen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.

Von Lisa Malecha