Wennigsen

In Wennigsen haben sich innerhalb von 24 Stunden acht Personen neu mit dem Coronavirus infiziert. Das hat das Gesundheitsamt der Region am Mittwochmittag mitgeteilt. Aktuell sind 53 Menschen nachweislich infiziert, am Dienstag waren es noch 48. Drei Personen gelten als genesen uns fallen daher aus der Statistik heraus. Auch der Inzidenzwert ist von Dienstag auf Mittwoch gestiegen – von 166,9 auf aktuell 201,7.

269 Infektionen seit Pandemiebeginn

Seit Ausbruch der Pandemie haben sich in Wennigsen insgesamt 268 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Die Region Hannover weist darauf hin, dass die derzeitigen Fallzahlen wegen des veränderten Testverhaltens über die Feiertage nur bedingt vergleichbar sind mit den Zahlen vor Ostern. Das Gesundheitsamt rechnet in den nächsten Tagen weiterhin mit erheblichen Schwankungen in den gemeldeten Fallzahlen. Die Aussagekraft der Zahlen ist deshalb äußerst gering.

Von Lisa Malecha