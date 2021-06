Wennigsen

In Wennigsen ist die gesamte Woche über noch niemand positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das meldet das Gesundheitsamt der Region Hannover am Freitagmittag. Aktuell sind vier Menschen in Wennigsen mit Corona infiziert – genau so viele wie bereits am Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Die Zahl der seit dem Ausbruch infizierten Wennigser liegt weiter bei 393.

Der Inzidenzwert ist von Donnerstag auf Freitag ebenfalls gleichgeblieben und liegt aktuell bei 13,9. Für die Corona-Regeln ist der Inzidenzwert der Region Hannover entscheidend. Dieser liegt aktuell bei 13,3. Im Nachbarlandkreis Schaumburg beträgt er 15,2.

Von Lisa Malecha