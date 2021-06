Wennigsen

In Wennigsen sind binnen 24 Stunden keine neuen Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Die Zahl der aktiven Corona-Fälle beträgt nach Mitteilung der Regionsverwaltung am Mittwoch weiterhin bei fünf.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Wennigsen – wie schon am Montag und Dienstag – unverändert bei 7,0. Dieser Wert gibt an, wie viele Menschen sich binnen sieben Tagen – bezogen auf 100.000 Einwohner – rechnerisch mit dem Virus neu infiziert haben.

Die höchste Inzidenz gibt es aktuell in Langenhagen (65,9), den niedrigsten und damit besten Inzidenzwert verzeichnet Pattensen (0,0). Regionsweit liegt der Durchschnittswert aktuell bei 29,8. Im Nachbarlandkreis Schaumburg liegt der Wert bei 34,8.

Seit Beginn der Pandemie im Frühjahr vergangenen Jahres haben sich in Wennigsen insgesamt 390 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

Von Lisa Malecha