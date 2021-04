Wennigsen

In Wennigsen ist der Sieben-Tage-Inzidenzwert von Donnerstag auf Freitag erneut deutlich gesunken. Der Wert, der Aufschluss über das Pandemiegeschehen gibt, lag nach Mitteilung der Regionsverwaltung am Freitag bei 97,4, nachdem er am Vortag bei 125,2 gelegen hatte.

Binnen 24 Stunden ist im Gemeindegebiet bei Tests eine neue Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Weil gleichzeitig vier Personen als wieder genesen aus der Statistik herausgefallen sind, ist die Zahl der akuten Corona-Fälle von 42 auf 39 gesunken.

Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie in Wennigsen 356 Personen nachweislich mit Corona infiziert.

Von Lisa Malecha