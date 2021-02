Wennigsen

Die Gemeinde Wennigsen ist – trotz neuer Infektionsfälle – in der Region Hannover weiterhin am wenigsten von der Corona-Pandemie betroffen. Nach Mitteilung der Regionsverwaltung sind binnen 24 Stunden von Donnerstag auf Freitag zwei neue Infektionen mit dem Coronavirus bei Tests nachgewiesen worden. Die Zahl der akuten Infektionsfälle im Gemeindegebiet hat sich damit von zwei auf vier verdoppelt.

Auch der Sieben-Tage-Inzidenzwert ist damit gestiegen: von 7,0 am Donnerstag auf 20,9 am Freitag. Damit liegt Wennigsen aber weiterhin mit Abstand am Ende im Regionsvergleich. Den zweitniedrigsten Inzidenzwert mit 56,6 hat zurzeit Isernhagen. An der Spitze liegen Lehrte (195,4) und Laatzen (174,7). Insgesamt haben sich in Wennigsen seit Beginn der Pandemie 199 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

Von Andreas Kannegießer