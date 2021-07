Wennigsen

Den Wennigser Apotheken ist es derzeit noch nicht möglich, den digitalen Impfpass auszustellen. „Es kommen ständig Leute rein und fragen, ob wir das machen können“, berichtet eine Mitarbeiterin der Berg Apotheke. Leider müssten sie und ihre Kollegen die Kunden dann vertrösten.

Man habe sich direkt zu Beginn darum gekümmert und versucht, sich bei dem Deutschen Apothekerverband anzumelden, genau wie die Häuser in den benachbarten Städten und Gemeinden. Doch ausgerechnet in Wennigsen gibt es bisher Probleme. Den Grund kann die Mitarbeiter nicht nennen. „Keiner weiß, woran es scheitert. Die Chefin versucht es, hängt die ganze Zeit in der Warteschleife“, berichtet sie. Doch noch tue sich nichts.

Lesen Sie auch Apotheken in Barsinghausen: So läuft es mit dem digitalen Impfpass

Kunden, die also ganz dringend einen digitalen Impfpass brauchen, müssten sich momentan noch an Apotheken in anderen Städten oder Gemeinden wenden. „Es ist aber nur eine Frage der Zeit“, stellt die Mitarbeiter der Berg Apotheke an der Hauptstraße klar, dann bieten auch sie diesen für die Bürger kostenlosen Service an.

Von Janna Silinger