Wennigsen

Wennigsen kommt bislang glimpflich durch die Corona-Pandemie. Im Vergleich aller 21 Regionskommunen einschließlich der Landeshauptstadt Hannover weist die Gemeinde am Deister seit Wochen die wenigsten Infektionen und den niedrigsten Inzidenzwert auf. Woran liegt das? Die Regionsverwaltung vermutet einen ganzes Bündel von möglichen Ursachen.

Eines vorweg: „Die Wennigser sind nicht besonders vorsichtig im Umgang mit dem Virus. Denn das hieße ja umgekehrt, die Menschen in den anderen Städten und Gemeinden wären weniger vorsichtig. Und davon gehen wir nicht aus“, sagt Regionssprecher Christoph Borschel.

Teststrategie überall gleich

Zudem sei auch die Teststrategie in der gesamten Region gleich. „Wir testen überall die sogenannten K1-Kontakte, und wir testen auch überall auf die Virusmutante. Da werden keine Unterschiede gemacht“, erläutert Borschel. In Wennigsen werde nicht weniger oder anders getestet als in allen anderen Städten und Gemeinden.

Dennoch zeigten die Coronazahlen in Wennigsen mit deutlichem Abstand die besten Werte in der gesamten Region Hannover. Zuletzt meldete das Gesundheitsamt am Freitag acht aktuelle Corona-Fälle für die Großgemeinde und insgesamt 206 registrierte Infektionen seit Beginn der Pandemie vor rund einem Jahr. Der Inzidenzwert – die Zahl der Infektionen bezogen auf 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche – liegt bei 27,8. Zum Vergleich: Als zweitbeste Kommune hat Burgwedel einen Inzidenzwert von 43,4, für die gesamte Region Hannover meldete das Landesgesundheitsamt am Sonntag 120,4. Und das Schlusslicht bildete – Stand Freitag – Sehnde mit einer Inzidenz von 193,6.

Mehrere Ursachen

Bei der Ursachenforschung verweist die Regionsverwaltung auf mehrere Faktoren, die sich in Wennigsen vermutlich günstig auf die Corona-Lage auswirken – in welchem konkreten Ausmaß, das sei Spekulation. Zu den möglichen Ursachen gehörten insbesondere die Wohnungs- und die Beschäftigungsstruktur. „Wenn viele Menschen auf engem Raum wohnen oder arbeiten, dann begünstigen solche Verhältnisse das Risiko einer Infektion. Stecken sich zum Beispiel in einer großen Firma viele Personen gegenseitig an, dann schnellen die Zahlen in der Statistik rasant nach oben“, sagt Christoph Borschel.

Weniger Risikofaktoren

In Wennigsen seien solche großen Arbeitgeber oder engen Wohnverhältnisse jedoch kein Risikofaktor. Außerdem gebe es nur wenige Senioren- und Pflegeheime. Solche Einrichtungen seien in vielen anderen Kommunen bereits Brennpunkte mit hohen Infektionszahlen gewesen.

Laut Borschel gibt es demnach nicht den einen wesentlichen Grund, der Wennigsen in der Corona-Krise begünstige. „Es wäre schön, wenn es so einfach wäre“, betont der Regionssprecher. Denn dann könnte die Region diesen einen Grund auch als Problemlöser auf die anderen Kommunen übertragen. Aber Wennigsen könne mit seiner ganz eigenen Sozialstruktur und Demografie kaum als Vorbild dienen.

Von Frank Hermann