Wennigsen

Die Zahl der aktuell mit dem Coronavirus infizierten Menschen ist in Wennigsen leicht gesunken – von 31 Personen am Mittwoch auf 27 Personen am Donnerstag. Das hat das Gesundheitsamt der Region Hannover am Donnerstagmittag mitgeteilt. Dennoch konnte das Virus binnen 24 Stunden bei vier Personen neu festgestellt werden. Acht Wennigser gelten wieder als gesund und sind daher aus der Statistik herausgefallen.

Sieben-Tage-Inzidenz steigt

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Wennigsen von Mittwoch auf Donnerstag hingegen wieder gestiegen – von 97,4 auf 104,3. Die Zahl gibt Auskunft darüber, wie viele Menschen sich binnen sieben Tagen – bezogen auf 100.000 Einwohner – rechnerisch mit dem Virus neu infiziert haben.

Anzeige

Seit Beginn der Pandemie im Frühjahr vergangenen Jahres haben sich in Wennigsen insgesamt 183 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

Von Lisa Malecha