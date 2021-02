Wennigsen

Über das Wochenende hat sich in Wennigsen eine Person neu mit dem Coronavirus infiziert. Das hat das Gesundheitsamt der Region Hannover am Montag gemeldet. Die Zahl der aktuell Infizierten ist aber dennoch zurückgegangen – von 16 Personen am Freitag auf aktuell 13 Personen, die nachweislich mit dem Coronavirus infiziert sind. Vier Personen sind aus der Statistik herausgefallen, weil sie wieder als genesen gelten.

Auch die Sieben-Tage-Inzidenz ist gesunken. Dieser Wert lag am Freitag noch bei 27,8 und wird am Montag nun mit 20,9 angegeben. Damit hat Wennigsen weiterhin die niedrigste Inzidenz der Regionskommunen. Die Zahl gibt Auskunft darüber, wie viele Menschen sich binnen sieben Tagen – bezogen auf 100.000 Einwohner – rechnerisch mit dem Virus neu infiziert haben.

Seit Beginn der Pandemie im Frühjahr vergangenen Jahres haben sich in Wennigsen insgesamt 187 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt.

Von Lisa Malecha