Wennigsen

Das Gesundheitsamt der Region Hannover hat am Donnerstagmittag 15 Menschen in Wennigsen gemeldet, die aktuell mit Covid-19 infiziert sind. Das sind vier weniger als noch am Mittwoch, als das Gesundheitsamt 19 Personen gemeldet hatte. Der Inzidenzwert ist am Donnerstag, 5. November, von 76,6 auf 55,7 gesunken.

Damit liegt Wennigsen zurzeit auf Platz 20 und aller 21 Regionskommunen. Einen niedrigeren Inzidenzwert hat aktuell nur Uetze mit 38,9. Die mit Abstand höchsten Inzidenzwert verzeichnet zurzeit die Stadt Laatzen (231). In der Nachbarkommune Gehrden liegt der Inzidenzwert aktuell bei 64,7, in Ronnenberg bei 140,8 und in Barsinghausen bei 97,3.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist eine wichtige Grundlage für die Einschätzung der Entwicklung der Corona-Pandemie. Der Wert bildet die Fälle pro 100.000 Einwohner in den jeweiligen Kommunen in den vergangenen sieben Tagen ab.

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie haben sich in Wennigsen laut Gesundheitsamt insgesamt 66 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

Von Lisa Malecha