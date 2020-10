Wennigsen

Die Zahl der positiv auf Covid-19 getesteten Menschen hat sich in Wennigsen am Mittwoch, 28. Oktober, nicht weiter erhöht. Mit 18 akuten Fällen ist deren Zahl im Vergleich zum Vortag um eine Person gesunken. Damit fällt die Gemeinde Wennigsen – gemessen an der sogenannten Sieben-Tage-Inzidenz – zugleich aus der Spitzengruppe der Corona-Hotspots in der Region Hannover heraus. Nach den von der Regionsverwaltung am Mittwoch vorgelegten Zahlen ist der Sieben-Tage-Inzidenzwert in Wennigsen auf 55,7 gefallen, nachdem er am Dienstag noch bei 104,5 gelegen hatte. Das ist nur noch der zehnthöchste Wert aller 21 Regionskommunen, nachdem Wennigsen in der vergangenen Woche zeitweise an der Spitze gelegen hatte.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist ein rechnerischer Wert, der angibt, wie viele Menschen sich in dem Gebiet binnen der vergangenen sieben Tage bezogen auf 100.000 Einwohner infiziert haben.

Insgesamt 55 Menschen infiziert

Mit den 18 derzeit akuten Fällen liegt die Gesamtzahl der im Wennigser Gemeindegebiet seit Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr mit dem Virus infizierten Menschen bei 55. Vor einer Woche hatte es in Wennigsen 14 akute Corona-Fälle gegeben, die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Mittwoch vergangener Woche bei 76,6.

Von Andreas Kannegießer