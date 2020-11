Wennigsen

Das Gesundheitsamt der Region Hannover hat am Mittwochmittag 19 Menschen in Wennigsen gemeldet, die aktuell mit Covid-19 infiziert sind. Das sind fünf weniger als noch am Dienstag, als das Gesundheitsamt 24 Personen gemeldet hatte, die aktuell infiziert sind. Der Inzidenzwert erhöht sich trotzdem am Mittwoch, 4. November, von 62,7 auf 76,6.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist eine wichtige Grundlage für die Einschätzung der Entwicklung der Corona-Pandemie. Der Wert bildet die Fälle pro 100.000 Einwohner in den jeweiligen Kommunen in den vergangenen sieben Tagen ab. Die Inzidenzwert für die Region Hannover liegt aktuell bei 122,3.

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie haben sich in Wennigsen laut Gesundheitsamt insgesamt 66 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

Von Lisa Malecha