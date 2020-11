Wennigsen

Die Auswirkungen des ersten Lockdowns habe man deutlich bemerkt, sagt Kerstin Kohl von der Jugendpflege Wennigsen. Im Frühjahr hatten sie und ihre Kollegen alle Veranstaltungen absagen müssen. Auch die Jugendräume waren geschlossen geblieben. „Danach hatten die Kinder und Jugendlichen ein unheimliches Redebedürfnis – so war zumindest mein Eindruck“, sagt Kohl. Um so mehr freuen sich die Wennigser nun, dass der Jugendraum trotz des Teil-Lockdowns weiterhin geöffnet bleibt, wenn auch mit strengen Hygieneregeln und einer maximalen Besucherzahl von acht Personen.

„Zu normalen Zeiten waren schon mal über 20 Jugendliche zur gleichen Zeit im Jugendraum, über den Tag verteilt kamen bis zu 40“, sagt Kohl. Daher habe sich die Arbeit schon sehr verändert. Um den Kindern und Jugendlichen dennoch etwas zu bieten, haben sie und das Jugendpflege-Team sich ein Alternativprogramm einfallen lassen – mit Lagerfeuerabenden an der frischen Luft und dem Couch Kino Club. Bei allen Angeboten wird darauf geachtet, dass die Anzahl der Teilnehmer begrenzt wird und dass die Abstandsregeln eingehalten werden.

Digitale Angebote zunächst nicht geplant

Den Mindestabstand einzuhalten funktioniere im Jugendhaus an der Argestorfer Straße sehr gut, sagt Kohl. Wohl auch, weil die Kinder und Jugendlichen nicht riskieren wollen, dass der Raum doch noch mal geschlossen werden muss.

Da die Arbeit vor Ort weiter läuft, werden auch digitale Angebote zur Zeit nicht weiter forciert. Während des ersten Lockdowns hatte die Jugendpflege einen Chatraum eröffnet – in dem die Jugendpfleger sich zwei Mal die Woche mit den Jugendlichen und Kindern ausgetauscht haben. „Das Angebot haben wir nun aber erstmal wieder eingestellt“, sagt Kohl.

Bekommt Bredenbeck einen Bauwagen?

Eigentlich betreibt die Jugendpflege auch einen Jugendraum in Bredenbeck. Doch dieser muss derzeit geschlossen bleiben. „Die Belüftungsanlage für den Kellerraum reicht nicht aus“, sagt Kohl. Doch die Jugendpflege arbeitet bereits an einer Alternative: Ein Bauwagen soll in Bredenbeck aufgestellt werden, um den Jugendlichen wieder einen Treffpunkt zu bieten. „Der Bauwagen könnte auf einem Wiesenstück am Bolzplatz aufgestellt werden“, sagt Kohl. Zudem sei geplant, dort dann auch den Außenbereich schön herzurichten – unter anderem mit Sitzgelegenheiten.

Zudem seien sie und ihre Kollegen im ständigen Austausch – auch mit anderen Jugendpflegen in der Region, um sich Ideen zu holen.

Das Jugendhaus Wennigsen ist derzeit immer dienstags, donnerstags und freitags von 15 bis 19 Uhr geöffnet. Informationen zu allen Aktionen gibt es auch im Internet auf www.jugendpflege-wennigsen.de.

Das ist das Programm für Dezember:

Dienstag, 1. Dezember: Fifa-Trainingstag

Freitag, 4. Dezember:Pizzabacken

Dienstag, 8. Dezember:Weihnachtsbäckerei

Freitag, 11. Dezember: Ab 18 Uhr Couch Kino Club (Anmeldung bis 16 Uhr notwendig)

Dienstag, 15. Dezember: Trommelwirbel

Freitag, 18. Dezember: Abgrillen

Von Lisa Malecha