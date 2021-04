Wennigsen

Auf dem Forges-les-Eaux Platz vor dem Rathaus in Wennigsen ist es gegen Mittag ruhig. Nur wenige Leute stehen vor dem mobilen Testzentrum, das dort am Freitag von 8 bis 13 Uhr parkt. „Vorhin war deutlich mehr los“, sagt Timm Jäger, der in dem Sprinter sitzt und die Leute empfängt. „Ich bin normalerweise in der Gastronomie tätig. Deswegen passt es, dass ich hier auch am Empfang sitze“, scherzt der freundliche junge Mann. Mit ihm vor Ort ist Julia Adam, sie wurde geschult und übernimmt das Testen selbst. In der Regel mache sie einen Rachenabstrich, wenn jemand jedoch sagt, er oder sie habe einen „ausgeprägten Würgereiz“, könne sie auch aus der Nase die Probe entnehmen.

Rund 200 Menschen aus Wennigsen haben sich an dem Vormittag einen Abstrich entnehmen lassen, berichtet Sebastian Tammen von der Unternehmergesellschaft „Das Testzentrum“. 60 davon hätten sich vorher online einen Termin unter das-testzentrum.de geben lassen, die anderen seien spontan vorbeigekommen. Auch das sei möglich, versichert Tammen.

Das mobile Testzentrum in Wennigsen wird gut angenommen. Timm Jäger sitzt dort am Empfang. Quelle: Janna Silinger

Allerdings verlaufe das Prozedere ein wenig schneller, wenn jemand bereits angemeldet sei, erzählt Timm Jäger. Dann müsse er sich nur kurz den Personalausweis zeigen lassen und es könne losgehen. Bei spontanen Besuchern müssten erst einige Daten erfasst werden. Doch das solle niemanden abhalten, sich testen zu lassen. Und tut es offensichtlich auch nicht.

Standort könnte sich noch einmal ändern

„Ich hab in der Zeitung gelesen, dass man sich hier heute testen lassen kann“, sagt eine ältere Dame, die lieber anonym bleiben möchte. Es sei natürlich erfreulich, dass man nun nicht mehr bis nach Bredenbeck fahren müsse, sondern direkt im Zentrum von Wennigsen die Möglichkeit bestehe, zumindest ein bisschen Sicherheit zu gewinnen. Ihr pflichtet eine jüngere Frau bei. „Wenn man sich am Wochenende mal mit Freunden treffen möchte oder so, ist das ja besser als nichts.“

Julia Adam nimmt die Abstriche. Am Freitag waren das rund 200 Stück. Quelle: Janna Silinger

Dann läuft eine Frau mit Einkäufen in der Hand vorbei und ruft Jäger die Frage zu, ob er jetzt öfter dort sei. Dieser bejaht, teilt ihr mit, dass das mobile Zentrum dort zukünftig jeden Dienstag von 8 bis 13 Uhr stehen werde. Zumindest ist das momentan noch der Plan.

„Wir wissen noch nicht genau, ob wir bei diesem Standort bleiben“, erzählt Tammen. Der Punkt ist zwar relativ zentral, noch besser würde ihm aber der Parkplatz hinter Edeka Ladage gefallen. Dort sei einfach mehr Publikumsverkehr. „Wenn die Leute dann einkaufen, können sie auch schnell noch einen Test machen lassen“, sagt Tammen.

Die Wahl fiel auf die Dienstage

Im Grunde sei er aber froh, dass sein Team und er überhaupt in der Gemeinde testen können. „Wir machen das ja bereits in Gehrden“, erzählt Tammen weiter. Als er dann in der Zeitung gelesen habe, wie hoch die Inzidenzen in Wennigsen sind, habe er direkt den Kontakt zur Verwaltung gesucht und angefragt. Da in Bredenbeck am Wochenende getestet werde, habe man dann für Wennigsen nach einem Tag in der Woche gesucht. Und mit der Ausnahme des gestrigen Freitags sei so die Wahl auf die Dienstage gefallen.

Das mobile Testzentrum in Wennigsen soll zukünftig an den Dienstagen vor dem Rathaus stehen. Quelle: Janna Silinger

Für den Test brauchen die Bürger lediglich einen Personalausweis. Nachdem der Abstrich entnommen wurde, dauert es rund 15 Minuten, bis eine E-Mail mit dem negativen Ergebnis versandt wird. Sollte der Test positiv ausfallen, erfolgt eine telefonische Benachrichtigung. Wer keinen E-Mail-Account hat, könne auch die 15 Minuten vor Ort warten und bekomme das Ergebnis direkt mitgeteilt.

In jedem Fall ein guter Service, eine gute Sache und ein wenig mehr Sicherheit, findet auch ein weiterer Wennigser. Der junge Vater ist zufällig an dem mobilen Testzentrum vorbeigelaufen. „Da hab ich mir gedacht, warum denn nicht mal die Gelegenheit nutzen?“

Von Janna Silinger