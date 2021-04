Wennigsen

Das mobile Testzentrum des privaten Anbieters „Das Testzentrum“ steht bis auf Weiteres jeden Dienstag von 8 bis 13 Uhr auf dem Parkplatz des Edeka-Markts an der Hauptstraße. Bürger könne sich dort kostenlos auf eine mögliche Corona-Infektion testen lassen.

In der vergangenen Woche stand das Testteam noch am Forges-les-Eaux-Platz am Rathaus. Vor dem Edeka erhoffe man sich nun mehr Publikumsverkehr, weshalb der Standort nochmals geändert wurde.

Terminbuchung ist online möglich

Bürger und Bürgerinnen, die sich auf das Coronavirus testen lassen wollen, können sich online einen Termin unter das-testzentrum.de buchen oder einfach spontan zur Teststelle kommen. Benötigt wird lediglich der Personalausweis.

Im Wartebereich für den Test sind alle verpflichtet, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen und auf die Abstandsregelungen zu achten.

Von Lisa Malecha