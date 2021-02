Wennigsen

Es ist ruhig geworden in den Räumen der Kinderkatine. Statt der üblichen 30 Jungen und Mädchen werden zurzeit nur fünf bis neun Kinder nach dem Unterricht in den Räumen des Kinder- und Jugendhauses Meriba betreut. Denn aufgrund der Corona-Pandemie läuft auch der pädagogische Mittagstisch der Marien-Petri-Gemeinde nur im Notbetrieb. Das hat Auswirkungen auf die Finanzierung – aber auch auf die Fördermöglichkeiten, die den Kinder dort geboten werden können. Bereits jetzt machen sich Defizite bemerkbar, sagt Kinderkantinen-Leiterin Melanie Günther.

Kosten sind durch Beiträge nicht gedeckt

„Gehälter und Nebenkosten sind durch die finanzierten Betreuungskosten in der Notbetreuung nicht mehr kostendeckend“, sagt Diakon Martin Wulf-Wagner. Die Höhe der finanziellen Mehrbelastung der Kirchengemeinde könne er aber noch nicht genau beziffern. Seit 2007 gibt es die Kinderkantine im Kinder- und Jugendhaus Meriba. Die Kinder erhalten ein Mittagessen und werden bei den Hausaufgaben unterstützt. Finanziert wird das Angebot mit einem Zuschuss der Kirchengemeinde und den Elternbeiträgen.

Anzeige

Doch im Januar und Februar nun habe man einem Großteil der Eltern diese Beiträge zurückerstattet – denn nur wenige Kinder können in der Notbetreuung untergebracht werden. „Doch viele Kosten, wie etwa die Gehälter der Mitarbeiter, die Miete und auch die Nebenkosten bleiben gleich hoch“, sagt Wulf-Wagner. Es entstehen also nun Mehrkosten für die Kirchengemeinde. Diese könne das zwar einige Monate abdecken, aber auf Dauer sei das so nicht leistbar – auch wenn Kirche und Kirchenvorstand ihr Bestes geben, um den Fortbestand zu sichern, sagt Wulf-Wagner.

„Die Kinder verlernen das Einmaleins“

Im Gegensatz zum ersten Lockdown merke Melanie Günther, dass mehr Kinder zu Hause betreut werden. „Aber einige Schüler sind auf dringendem Anraten der Lehrer hier – damit wir die Dinge, die am nächsten Tag bei ihnen im Homeschooling anstehen würden, mit ihnen bereits am Vortag erledigen“, sagt sie. Betroffen seien vor allem Migrantenkinder, deren Eltern ihnen bei den Schulaufgaben nicht ausreichend helfen können.

Und bereits jetzt merke sie ganz deutlich, dass viel Wissen bei den Kindern wieder verschwindet, sagt Günther. „Bei vielen unserer Zweitklässler etwa geht das Einmaleins verloren, andere können sich nicht mehr motivieren, in die Schule zu gehen, weil ihnen die Struktur fehlt“, sagt sie.

Ehrenamtliche Helfer fehlen

Ein weiterer Punkt, den Günther und Wulf-Wagner bedauern: Die Hilfe von Ehrenamtlichen sei fast komplett weggebrochen. „Normalerweise haben wir insgesamt 14 Hausaufgabenhelfer. Drei bis vier von ihnen kommen jeden Tag her – das alles ist seit März nicht mehr möglich, da der Großteil zur Risikogruppe gehört“, sagt Wulf-Wagner. „Nur noch ein Helfer sowie zwei ehemalige FSJlerinnen kommen momentan“, ergänzt Günther. Sie hofft nun, dass sie den Kindern bald wieder Hilfe im gewohnten Umfang bieten kann.

Von Lisa Malecha