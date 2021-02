Wennigsen/Degersen

Die Tanz-in-den-Mai-Feier in Degersen ist Tradition. Die Veranstalter freuen sich seit mehr als 17 Jahren über zahlreiche Besucher, die nicht nur aus Wennigsen und den umliegenden Ortschaften, sondern der gesamten Region auf den Sportplatz kommen, um dort den fünften Monat zu begrüßen. Mindestens 1500 Menschen strömten dann in das Festzelt. Sogar aus Hannover kämen immer einige Gäste, sagt Werner Werner vom Organisationsteam.

Im vergangenen Jahr fiel aufgrund der Corona-Pandemie zum ersten Mal auch die Mai-Party ins Wasser. Zum großen Bedauern der Stammgäste, der Organisatoren, aber vor allem auch des Vereins. Denn diesem kommen die Erlöse der Veranstaltung für gewöhnlich zugute. „Die Vereine sind durch Corona ja eh momentan nicht so gut aufgestellt“, sagt Horst Theobald vom Organisationsteam. Das sei wirklich bedauerlich, findet auch der dritte im Bunde, Dirk Sennholz.

Wennigser Maifeier wird auf 2022 verschoben

Dennoch sind die drei Männer überzeugt: Es gibt keine andere Lösung. In der aktuellen Lage eine so große Feier zu veranstalten, sei zu riskant, weshalb sie das Fest nun offiziell auch für diesen Mai absagen müssen. Dabei habe man schon angefangen, Werbung zu machen, sagt Sennholz. Auch die Band The Jetlags sei bereits gebucht gewesen. Und nun heißt es: volle Fahrt zurück.

„Selbst wenn sich die Lage bis Mai entspannt, würden wir die Feier nicht machen“, führt Sennholz weiter aus. Mit Sicherheit würden die meisten dann noch eher zurückhaltend sein, vermutet er nicht so feiern, wie es sich bei dem traditionellen Fest gehöre, sich nicht frei und entspannt fühlen. „Das wird dann immer noch so eine Blockade im Kopf sein“, glaubt auch Theobald. Deshalb halten die Männer die Entscheidung für genau richtig.

Doch sie wollen selbstverständlich nicht direkt das ganze Jahr abschreiben. „Sobald es wieder möglich ist, überlegen wir uns was, so wie auch 2020, als wir ein Treckerkonzert veranstaltet haben“, gibt Werner einen positiven Ausblick. Theobald ist allerdings überzeugt: „Vor dem Herbst wird das garantiert nichts.“

Von Janna Silinger