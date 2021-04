Wennigsen bekommt sein erstes Corona-Testzentrum: Der Dorfgemeinschaftsverein Bredenbeck bietet in Zusammenarbeit mit dem ASB an drei Tagen die Woche kostenlose Corona-Tests an.

Der ASB hat bereits in der vergangenen Woche in Wennigsen getestet – damals im Auftrag der Region in einem mobilen Testzentrum. Nun unterstützt das Testteam des ASB den Dorfgemeinschaftsverein, der am Sonnabend Wennigsens erstes Testzentrum in Bredenbeck eröffnet. Quelle: Lisa Malecha/Archiv (Symbolbild)