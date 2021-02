Wennigsen

Die Zahl der aktuell mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Wennigsen sinkt weiter: Am Dienstag sind laut Gesundheitsamt der Region Hannover nur noch elf Wennigser nachweislich mit dem Virus infiziert. Am Montag waren es noch 13 Personen. Binnen 24 Stunden hat es zudem keine neue Infektion in Wennigsen gegeben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Wennigsen wie schon am Vortag bei 20,9. Damit hat die Gemeinde weiterhin die niedrigste Inzidenz der Regionskommunen. Die Zahl gibt Auskunft darüber, wie viele Menschen sich binnen sieben Tagen – bezogen auf 100.000 Einwohner – rechnerisch mit dem Virus neu infiziert haben.

Seit Beginn der Pandemie im Frühjahr vergangenen Jahres haben sich in Wennigsen insgesamt 187 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt.

