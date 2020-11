Wennigsen

Die Zahl der Corona-Infizierten in der Gemeinde Wennigsen ist von Dienstag auf Mittwoch um zwei Personen gestiegen. Das Gesundheitsamt der Region Hannover hatte am Dienstag noch neun nachweislich infizierte Personen gemeldet, am Mittwoch waren es dann elf.

Auch der Inzidenzwert ist angestiegen. Betrug er am Dienstag noch 48,8, so liegt er aktuell bei 62,7. Der Wert gibt an, wie viele Menschen sich binnen sieben Tagen – bezogen auf 100.000 Einwohner – rechnerisch mit dem Virus neu infiziert haben. Wennigsen liegt mit diesem Wert weiterhin im hinteren Drittel im Regionsvergleich. Niedrigere und damit bessere Werte unter den 21 Regionskommunen weisen derzeit nur Burgwedel, Barsinghausen, Hemmingen, Isernhagen, Uetze und die Wedemark auf.

Anzeige

Die Gesamtzahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie stieg von Dienstag auf Mittwoch von 83 auf 85 an.

Lesen Sie auch

Von Lisa Malecha