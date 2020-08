Wennigsen

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft sucht ab sofort Freiwillige, die ihren Bundesfreiwilligendienst bei der DRLG Ortsgruppe Wennigsen absolvieren möchten.

Das Aufgabenfeld umfasst neben der Unterstützung der Schulen im Bereich Schulschwimmen im Sportunterricht die Unterstützung des Schwimmtrainings mehrerer Schwimmvereine in der nahen Umgebung sowie die Unterstützung von Kinder- und Jugendangeboten in den Schulferien – etwa das Angebot „Ferien ohne Koffer", erklärt Martin Dankert von der DLRG Ortsgruppe. Zudem absolvieren die Freiwilligen einen Einsatz im Wachdienst an Nord- oder Ostsee.

Anzeige

Lesen Sie auch:

Weitere HAZ+ Artikel

„Im Verlauf des Bundesfreiwilligendienstes bei der DLRG bieten wir ein breites Angebot an Lehrgängen und Qualifikationen im Bereich der DLRG“, sagt Dankert. Seit drei Jahren bietet die DLRG Ortsgruppe zwei Bufdi-Stellen an.

Weitere Informationen zum BFD bei der DLRG Wennigsen finden sich auf unserer Homepage: wennigsen. DLRG.de. Interessierte können sich per Mail an Vorsitz@wennigsen. DLRG.de, oder unter Telefon 016 26241646 bei Dankert melden.

Von Lisa Malecha