DRK Wennigsen bittet zur Blutspende in der Turnhalle im Lindenfeld

Der DRK-Ortsverein Wennigsen bietet am Dienstag, 11. August, einen Blutspendetermin an. Von 15.30 bis 19.30 Uhr können Interessierte in der Turnhalle am Lindenfeld Blut spenden.

Eigentlich war geplant, das Blutspendemobil auf dem Edeka-Parkplatz aufzustellen, doch das funktioniert aufgrund der Corona-Abstandsregeln nicht. „Deshalb weichen wir in die Turnhalle am Lindenfeld aus. Aufgrund der allgemeinen Lockerungen gibt es bei diesem Termin nur noch kleine Veränderungen im Ablauf“, heißt es aus dem Organisationsteam.

Mund-Nasen-Schutz ist Pflicht

Die Einhaltung der behördlichen Abstandsregeln und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes bleibt aber verpflichtend. Im Anschluss an die Blutspende lädt der DRK-Ortsverein zu einer frischen Bratwurst vom Grill im Brötchen ein.

„Bitte lassen Sie sich von den etwas anderen Umständen nicht abschrecken, sondern denken Sie an diejenigen, die dringend auf Ihre Blutkonserve angewiesen sind“, heißt es in der Ankündigung. Spender sollten ihren Personalausweis mitbringen.

Von Lisa Malecha