Die Sanierung der Wennigser Hauptstraße ist ein planerischer Kraftakt. Viele unterschiedliche Interessen müssen in Einklang gebracht werden. Neben dem fließenden Autoverkehr gilt es auch, die Belange von Radfahrern und Fußgängern zu berücksichtigen. Die Aufenthaltsqualität soll gesteigert und gleichzeitig die Wirtschaftlichkeit der Gewerbetreibenden aufrechterhalten werden. Dass das nicht immer ganz einfach ist, zeigt sich jetzt beim Thema Parkplätze. Eine Stellfläche ist so ungünstig markiert, dass sie wieder gestrichen wird.

Konkret geht es um den Parkplatz vor der Goldschmiede Petra Schnakenberg (Hauptstraße 19). An einer Stelle liegt die markierte Fläche so dicht an der Ladenzeile, dass die Mindestbreite für den Gehweg von 1,25 Metern unterschritten wird. Laut Klaus Rühl vom Tiefbauamt der Gemeinde hätten Bürger deswegen bereits vermehrt Probleme gemeldet. Für Fußgänger wird es dort spätestens dann eng, wenn sie mit Rollatoren oder Rollstühlen unterwegs sind. Auch für die Parkenden sei die Lage unglücklich, Beifahrer hätten Probleme beim Ein- und Aussteigen.

Parkplatzsituation ist ein sensibles Thema

Dabei ist die Parkplatzsituation entlang der Hauptstraße ohnehin ein sensibles Thema. In einer Arbeitsgruppe, die die Gemeinde eigens zur Sanierung ihrer Hauptverkehrsader ins Leben rief, wurde um jeden Parkplatz gerungen. Insbesondere die Wirtschaftliche Interessengemeinschaft Wennigsen (WIG) legte im Sinne der Gewerbetreibenden Wert darauf, dass durch den Umbau möglichst wenig Stellflächen verloren gehen.

Deshalb gab es bei der Mindestbreite des Gehweges bereits Zugeständnisse. Das empfohlene Maß von 2,50 Metern sei auf der Hauptstraße laut Rühl „durch die vorhandene Bebauung der Gebäude in Gänze nicht immer umsetzbar“. Doch jeder Ermessensspielraum hat seine Grenzen. „Aus technischer Sicht ist für uns kein Gehweg mehr vorhanden, wenn die Breite von 1,25 Meter unterschritten wird“, erklärt der Fachmann vom Team Tiefbau.

Markierungssteine werden entfernt

Die Verwaltung betont in diesem Zusammenhang, dass es die Grundidee für den Ausbau des Ortskerns ist, auch mehr Raum für die Fußgänger als schwächste Verkehrsteilnehmer zu schaffen. Daher wird der Parkplatz an der Stelle „nachträglich als ungeeignet“ eingestuft. Letztendlich müsse man sich an den vorhandenen Gegebenheiten orientieren und allen Verkehrsteilnehmer gerecht werden.

Der Parkplatz soll nun „ersatzlos zurückgebaut“ werden. Heißt: Die Markierungssteine werden aus dem Pflaster entfernt. „Wenn es baurechtlich nicht anders geht, muss man das so akzeptieren“, sagt WIG-Vorstandsmitglied Markus Hugo auf Anfrage. Es stelle sich zwar die Frage, warum das Problem nicht schon in der Planung erkannt worden sei. Grundsätzlich sei man mit beim Thema Parken aber zufrieden. Lediglich eine Handvoll Plätze fallen durch den Umbau weg. „Das sah zwischenzeitlich ganz anders aus“, so Hugo.

