Das Corona-Jahr in Wennigsen: Wirtschaftsförderin zieht Bilanz

Seit März 2020 ist die zuvor rund zwei Jahre lang vakante Stelle der Wirtschaftsförderung in der Wennigser Gemeindeverwaltung wieder besetzt – durch Maike Bormann. Sie hatte gleich in den ersten Monaten ihrer Amtszeit zahlreiche große Themenfelder zu bewältigen, die sie vorangetrieben hat.

Jetzt hat Bormann eine erste Bilanz gezogen. Zu den Aufgaben der Wirtschaftsförderung gehören neben den Themen Unternehmensservice, Fördermittelberatung, Ansiedlungsprojekte und Gewerbeflächenmanagement auch Querschnittsthemen aus verschiedenen Bereichen wie etwa Tourismus, Soziales oder Stadtmarketing. „Insbesondere auch bei Fragen zu den Corona-Sonderprogrammen kann die Wirtschaftsförderung der Gemeinde kontaktiert werden“, betont Bormann.

Gespräche zur Regiobus-Ansiedlung laufen

Zu den Themen, mit denen sich Bormann im vergangenen Jahr beschäftigt hat, gehört auch die potentielle Ansiedelung von Regiobus im Wennigser Gemeindegebiet. Nachdem Anfang Oktober in Gehrden die relativ weit vorangeschrittene Ansiedlung eines neuen Regiobus-Betriebshofes vom Rat der Stadt abgelehnt worden war, hatte sich die Gemeinde Wennigsen als eine Standortalternative mit dem Gewerbegebiet Holtensen angeboten. Auch zahlreiche Fraktionen haben die potenzielle Ansiedlung bereits begrüßt – ebenso auch die Wirtschaftliche Interessengemeinschaft Wennigsen (WIG). Derzeit werde sowohl intern als auch in Gesprächen mit der Regiobus-Gesellschaft beraten, ob und in welchem Umfang eine Ansiedlung im Ortsteil Holtensen möglich sei, erläutert Bormann.

Stehen die Fahrzeuge von Regiobus bald auch in Wennigsen? Quelle: privat

Studenten planen Gewerbeflächenentwicklung

Im Laufe des vergangenen Jahres hat eine studentische Projektgruppe der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst (HAWK) in Göttingen eine Studie mit dem Titel „Gewerbestandort Wennigsen (Deister): Handlungsempfehlungen zur Bestandspflege und nachhaltigen Entwicklung von Gewerbeflächen“ erarbeitet. Ein Schwerpunkt der Studie liegt nach Bormanns Worten auf der Darstellung „zeitgemäßer Kriterien“, die Gewerbegebiete heute erfüllen müssen, um ein attraktiver Standort für Gewerbeansiedlungen zu sein. Weiterhin untersuchen die Studenten, wie sich die Gemeinde als nachhaltiger und innovativer Gewerbestandort künftig etablieren kann und welche Ansiedlungen aus Zukunftsbranchen dafür in Frage kommen – „vor allem im Hinblick auf Aspekte wie Nachhaltigkeit, Digitalisierung oder Smart Country“, erläutert die Wirtschaftsförderin.

Sonderprogramme wegen Corona

Seit Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 und den damit einhergehenden Einschränkungen für zahlreiche Unternehmen, Einzelhändler, Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe sowie Solo-Selbständige wurden sowohl von der Landes- als auch der Bundesregierung verschiedene Förderprogramme aufgelegt, die die finanziellen Einbußen der Betroffenen auffangen sollen. Auch Bormann vermittelt betroffenen Unternehmen Informationen, um die Programme in Anspruch nehmen zu können.

Die Hotels sind derzeit zwar belegt, aber ausschließlich von Monteuren. Große Feiern, eine wichtige Einnahmequelle für die Häuser in Wennigsen, fallen komplett weg. Quelle: Janna Silinger

Die sogenannte Corona-Novemberhilfe soll die finanziellen Einbußen abfangen, die für Unternehmen als Folge des im November verhängten neuerlichen Lockdowns entstehen. „Diese Hilfe kann von betroffenen Gewerbetreibenden über einen Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwalt oder einen vereidigten Buchprüfer beantragt werden“, erläutert Bormann. Erstattet würden bis zu 75 Prozent der erwirtschafteten durchschnittlichen Umsätze des Vergleichsmonats November 2019.

Investitionsanreize für betroffene Branchen

Die Wirtschaftsförderin verweist außerdem auf die Corona-Überbrückungshilfe II des Bundes für die Monate Oktober bis Dezember. Diese sei ein Zuschussprogramm bei coronabedingten Umsatzrückgängen, die ebenfalls über Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte oder Buchprüfer beantragt werden könne.

Unter dem Stichwort „Neustart Niedersachsen“ sind darüber hinaus neben Innovationsgutscheinen auch die beiden Förderprogramme Investition und Innovation eingeführt worden. Wie Bormann erläutert, beträgt das gesamte Fördervolumen rund 410 Millionen Euro. „Es soll Investitions- und Innovationsanreize für durch die Pandemie betroffene Branchen liefern.“

Die meisten Wennigser Geschäftsleute können nachvollziehen, wieso die Politiker sich für einen erneuten Lockdown entschieden haben. Quelle: Janna Silinger

Ein weiteres Ziel, für das sich die neue Wirtschaftsförderin einsetzt, ist die Digitalisierung von Unternehmen. Auch dieses Ziel solle mithilfe von Förderprogrammen angeschoben werden, erläutert Bormann. Als Beispiele nennt sie unter anderem den sogenannten Digitalbonus des Landes Niedersachsen oder das Projekt „Digital Jetzt“ des Bundes. Einen Ableger dieses Programms gebe es auch zur Digitalisierungsförderung in Vereinen, sagt die Wirtschaftsförderin.

Von Lisa Malecha