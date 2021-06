Wennigsen

Das Kloster Wennigsen begrüßt ab sofort wieder Gäste. Das berichtet Äbtissin Mareile Preuschhof erfreut. Denn aufgrund der Corona-Pandemie waren die Türen des Klosters lange Zeit für Besucher verschlossen geblieben.

Für einige Veranstaltungen und Aktionen im Juni können sich Interessierte noch anmelden – etwa für den Gartentag am Sonnabend, Sonnabend, 12. Juni, der unter dem Titel „medita et labora – Meditation und Arbeit“ steht. Von 8.30 Uhr bis 15.30 Uhr können Besucherinnen und Besucher sich im großen und üppigen Klostergarten aufhalten und Gartenarbeit mit fachlicher Anleitung verrichten. Dabei entscheidet jeder selbst, was er tun möchte. Der Tag wird gerahmt mit Meditation. Getränke und Mittagessen sind inklusive. Die Teilnahme ist kostenlos.

Herzensgebet und Hochsensibilität

Eine „Einführung ins Herzensgebet“ gibt es dann am Wochenende Wochenende, 18. bis 20. Juni. Bei dem Wochenendkurs werden die Grundelemente der Meditation fortgeführt zum Herzensgebet, einer christlichen kontemplativen Meditationsweise, erläutert Preuschhof. Unter anderem gehören ein Impulsreferat, Übungselemente und ein Gruppengespräch zum Programm. Auf Wunsch werden für Menschen, die schon etwas Erfahrung beim Meditieren haben, auch Einzelgespräche angeboten. Geleitet wird der Kurs von Martina Alscher und Gabriele Siemers. Die Teilnahme kostet inklusive Übernachtung und Vollverpflegung 216 Euro.

Rund um das Thema Hochsensibilität dreht sich dann alles beim Klostertag am Montag, 28. Juni, von 9.30 bis 16 Uhr. „Dieser Tag bietet die Möglichkeit, sich dem Thema durch Austausch und Impulse, Stille und Gebet zu nähern“, heißt es in der Kursbeschreibung. Der Kurst wird von Dagmar Remmer-Pflamm geleitet. Die Teilnahme kostet 50 Euro.

Weitere Informationen zu den Angeboten im Kloster gibt es auch online auf www.kloster-wennigsen.de. Dort ist auch das vollständige Kursangebot einsehbar. Bei allen Angeboten werden die geltenden Abstands- und Hygienevorschriften eingehalten.

Übernachten im Kloster wieder möglich

Zudem ist es vom 23. bis 29. Juni auch wieder möglich, einfach als Gast ins Kloster zu kommen. Die Tage des Aufenthaltes können Interessierte frei wählen. „Nach der schweren Zeit der Pandemie gibt es die Möglichkeit, zu sich zu kommen, begleitet zu werden, in den Garten einzutauchen und in der Stille sich selbst und Gott zu suchen“, sagt Preuschhof. Gäste können an der Morgen- und Abendmeditation teilnehmen, und auch persönliche Einzelgespräche sind möglich. Begleitet werden die Gäste von Dagmar Remmer-Pflamm. Übernachtungen kosten 36 Euro, bei nur einer Übernachtung kommt ein Zuschlag von 5 Euro dazu. Die Gäste verpflegen sich selbst, Küchen stehen dafür zur Verfügung.

Im Juli hat das Kloster Wennigsen dann zunächst geschlossen. Das Kursprogramm beginnt Anfang August wieder.

Von Lisa Malecha