Wennigsen

Sie haben Auszeichnungen erhalten, sich aus einem Amt verabschiedet oder ein neues übernommen: Wir stellen fünf Menschen vor, die Wennigsen 2021 bewegt haben.

Meineke verlässt das Rathaus

Auszug aus dem Rathaus: Christoph Meineke gibt nach 15 Jahren das Amt des Gemeindebürgermeisters an Nachfolge Ingo Klokemann ab. Quelle: André Pichiri

Seine Wahl war 2006 eine politische Sensation. Christoph Meineke, parteiloser Einzelbewerber, zog als damals jüngster hauptamtlicher Bürgermeister ins Wennigser Rathaus ein. 15 Jahre später endet seine Amtszeit. Der 42-Jährige tritt nicht mehr zur Wahl an und räumt den Sessel des Verwaltungschefs zum 1. November für Nachfolger Ingo Klokemann (SPD). Im Abschiedsinterview hat Meineke über schlaflose Nächte, schwierige Entscheidungen, sein Faible für digitale Themen und seinen neuen Job in einem Start-up mit dem Schwerpunkt Smart City gesprochen.

Ein Busfahrer als Internetstar

Busfahrer und Internetstar: Als „Herr Busfahrer“ hat Martin Binias bei Tik Tok, Youtube und Instagram Hunderttausende Fans. Quelle: Stephan Hartung

Martin Binias aus Wennigsen ist nicht nur Busfahrer – er nennt sich auch so. Als „Herr Busfahrer“ ist er mit seinen Videos aus seinem Berufsleben zu einer Marke in den sozialen Medien geworden. Auf der Internetplattform Tik Tok folgen ihm mittlerweile mehr als 276.000 Fans. Seine Videos wurden dort bereits mehrere Millionen Mal geklickt. Auch auf Youtube (33.000 Abonnenten) und Instagram (5900) ist er eine Bekanntheit. In seinen Videos klärt Herr Busfahrer Missverständnisse zwischen Fahrgästen und Fahrern auf. Oder er beantwortet Fragen aus seinem Alltag: Warum man im Bus nicht mit einem 50-Euro-Schein bezahlen kann, wie sich der Fahrer die Strecken merkt oder welche Faktoren eine Rolle spielen, wenn ein Bus zu spät kommt. Hinter dem Steuer sitzt der Wennigser übrigens im Landkreis Hameln-Pyrmont.

Ein Kaiser wird Jugendbürgermeister

Politisch engagiert: Arne Kaiser ist Wennigsens neuer Gemeindebürgermeister. Quelle: Stephan Hartung

Nicht nur der Bürgermeister und die Mitglieder des Gemeinderates standen 2021 in Wennigsen zur Wahl. Auch das Amt des Jugendbürgermeisters ist mittlerweile mit Arne Kaiser neu besetzt. Der 17-Jährige, der bereits dem vorherigen Jugendparlament angehörte, erhält im September die meisten Stimmen und wird vom Parlament zum Nachfolger von Ole Hagen gewählt. Der Schüler besucht die zwölfte Klasse des Matthias-Claudius-Gymnasiums in Gehrden. Seine Schwerpunkte: Deutsch, Politik und Geschichte. Eines seiner Vorhaben als Jugendbürgermeister: „Ich möchte gern eine Jobbörse einrichten, die sich aber von Plattformen für Praktika und Ausbildungsplätze unterscheidet.“

Ehrenring für „Mr. Heimatmuseum“

Hohe Auszeichnung: Dirk Müller hat den Ehrenring der Gemeinde Wennigsen erhalten. Quelle: Elena Everding

Dieser Preis wird nur äußerst selten verliehen. Dirk Müller erhält im Oktober den Wennigser Ehrenring, die zweithöchste Auszeichnung nach der Ehrenbürgerschaft, die die Gemeinde zu vergeben hat. Die Liste seines ehrenamtlichen Wirkens ist lang: Seit 1984 engagiert sich Müller im Förderkreis des Heimatmuseums, seit 1987 ununterbrochen im Vorstand, wo er als Schriftführer anfing und mittlerweile seit vielen Jahren Vorsitzender ist. 2007 belebte Müller den Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) von 1896 wieder und tat sich dort ehrenamtlich unter anderem durch die Aufarbeitung der Vereinsgeschichte hervor. Auch in der Marien-Petri-Gemeinde hat er in den vergangenen 30 Jahren angepackt – als Kirchenvorstand und Mitglied im Gemeinderat, als Küstervertreter und beim Verteilen des Gemeindebriefs.

Birkner leitet die KGS Wennigsen

Personalie geklärt: Kai Birkner ist neuer Schulleiter der KGS Wennigsen. Zwei Jahre lang hatte er die Stelle bereits kommissarisch inne. Quelle: Ingo Rodriguez

Zwei Jahre lang hatte Kai Birkner die Leitung der Sophie-Scholl-Gesamtschule (KGS Wennigsen) bereits kommissarisch inne. Im Oktober ist er das Amt des Schulleiters offiziell angetreten. Der Nachfolger von Birgit Schlesinger möchte sich weiterhin um die wichtigen Themen der KGS kümmern. „Dazu zählt natürlich die Mensa“, sagt er. Birkner erwartet, dass im Frühjahr ein konkreter Fahrplan steht – „und 2022 der erste Spatenstich erfolgen kann.“ Der 42-Jährige ist seit 2018 an der Schule tätig. Seitdem hat er sich auch für kreative Projekte an der Schule stark gemacht – so zum Beispiel für den schuleigenen Podcast. Seit März veröffentlicht die Schule auf der Plattform „Anchor“ Folgen über verschiedenste Themen wie den Schulalltag oder Politik.

Von André Pichiri