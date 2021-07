Degersen

Die Gemeinde Wennigsen hat eine wenig genutzte Bushaltestelle der Linie 521 an der Niedernfeldstraße in Fahrtrichtung Wennigsen aufgelöst und mit der rund 100 Meter entfernten Haltestelle an der Bönnigser Straße zusammengelegt. Dort halten außerdem noch die Buslinien 522 und 580.

Die Busse der Linie 521 in Richtung Wennigsen halten künftig an der Bönnigser Straße. Quelle: Privat

Mit dieser Zusammenlegung spart die Gemeinde Wennigsen nun die Kosten für einen behindertengerechten Ausbau der Haltestelle Niedernfeldstraße. Nach Angaben von Michael Wittich vom Team Innere Organisation der Gemeindeverwaltung haben sowohl der Ortsrat Degersen als auch das Regiobus-Unternehmen und die Region Hannover zuvor dieser Entscheidung zugestimmt.

Abfahrtzeiten unverändert

Die Gemeinde hat am Dienstag das Haltestellenschild an der Niedernfeldstraße abgebaut und somit den Halt geräumt. Laut Wittich ändern sich die Abfahrtzeiten für die Linie 521 zunächst nicht, weil der nahe gelegene Haltepunkt an der Bönnigser Straße in kurzer Zeit zu erreichen sei.

Ohnehin verkehre die Schulbuslinie 521 in den Ferien nicht. Dennoch sollten sich die potenziellen Fahrgäste auf diese Änderung frühzeitig einstellen, „damit sie nach den Ferien nicht an der falschen Stelle auf den Bus warten“, sagt Michael Wittich.

Von Frank Hermann