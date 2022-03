Vor 30 Jahren hat die Ortsfeuerwehr Degersen ihr Löschgruppenfahrzeug 8 in Dienst gestellt. Damit hat der Wagen nun offiziell den Status eines Oldtimers. Die Feuerwehr wünscht sich schon lange einen moderneren Ersatz – aber die neuen und größeren Fahrzeuge passen nicht in die Halle des jetzigen Gerätehauses am Neuen Hagen.