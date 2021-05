Wennigsen

Der Deister ist in diesem Frühjahr ein beliebtes Ausflugsziel. Auch viele Mountainbiker haben bisher die drei offiziellen Strecken unweit von Wennigsen genutzt. Doch wenn dort zu viele Menschen zusammenkommen, werden die Trails aufgrund der aktuellen Corona-Bestimmungen gesperrt und einige Biker suchen sich andere Wege.

„Besucherinnen und Besucher sind im Wald herzlich willkommen, wir freuen uns über das Interesse. Wir beobachten allerdings, dass Mountainbiker kreuz und quer durch den Wald fahren“, schildert Stefanie Grevelhörster, Klosterforsten-Revierleiterin in Wülfinghausen.

„In unserem Forstort Wennigsen gibt es kaum einen Bereich im Wald, der ohne Spuren von Mountainbikes ist. Das hat negative Folgen für junge Bäume, die nicht anwachsen können, und für Tiere, die gerade jetzt während der Brut- und Setzzeit tagsüber keine Rückzugsmöglichkeit mehr haben“, sagt sie.

Jungbäume kommen unter die Räder

Stürme, Trockenheit und Borkenkäfer haben dem Deister im vergangenen Jahr ohnehin zugesetzt und ihm geschadet. Sichtbar wird dies an Kahlflächen, die mit hohem Aufwand mit klimaangepassten Baumarten wieder aufgeforstet werden. Der Wald von morgen, das sind heute Setzlinge, kaum 30 Zentimeter hoch, sagt die Revierleiterin. Ein Beispiel ist etwa die Fläche an der Müdener Heerstraße in Wennigsen. Dort hatten die Forstwirte im vergangenen März einen jungen Mischwald aus Buchen, Douglasien und Fichten gepflanzt.

Überall im Deister klaffen große Löcher : Der Borkenkäfer hat zahlreiche Bäume befallen. Quelle: Lisa Malecha (Archiv)

Nun sei ein nächster Pflanzeinsatz notwendig, weil viele der Jungbäume „unter die Räder“ gekommen sind. Stefanie Grevelhörster schildert: „Die Bepflanzung für die Fläche eines Fußballfeldes kostet zwischen 6000 und 20.000 Euro, je nach Baumart und Aufwand für den Schutz vor Verbiss von Rehen und Rotwild. Wir sind darauf angewiesen, dass die Bäumchen möglichst schnell anwachsen, damit sich auf der Fläche kein Bewuchs mit Brombeeren oder Farnen durchsetzt und wieder ein Waldklima entstehen kann.“

Nur wenn auch die Waldbesucher Rücksicht nehmen, Hunde angeleint sind und Radfahrer jungen Bäumen und den Tieren ihren Raum lassen, könne der Wald die Besucherströme in Corona-Zeiten verkraften, betont die Revierleiterin.

Von Lisa Malecha