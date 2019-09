Außerhalb der Schulzeiten würde die Volkshochschule Calenberger Land ( VHS) die Lehrküche der Kooperativen Gesamtschule ( KGS) gern für Kurse im ernährungswissenschaftlichen Bereich und für Angebote in den Ferien nutzen. Die stellvertretende VHS-Geschäftsführerin Nadja Heinrichs denkt dabei an klimafreundliches Kochen und Kurse zu gesunder Ernährung für Babys und Kinder. Und an das Angebot „Fit im Job“. „In Barsinghausen läuft dieser Kurs sehr erfolgreich. Auch in Wennigsen würden wir ihn gern anbieten“, sagte sie im Bildungsausschuss.

Wennigsen sei der Standort im Calenberger Land, an dem sehr viele Kurse zu Kultur und Kreativität angeboten würden, erläuterte der neue VHS-Leiter Kersten Prasuhn, der sich im Ausschuss vorstellte. Seine Bitte an die Kommunalpolitiker, aber auch an Schulen, Ehrenamtliche und Betriebe: „Helfen Sie mit, dieses Profil für Wennigsen weiter zu schärfen.“

In 14 Tagen ist Prasuhn mit Wennigens der Leiterin des Fachbereichs Schulen, Barbara Zunker, verabredet, um über Möglichkeiten zu sprechen. Noch in dieser Woche will er sich die neuen Räume für die VHS im Dorfgemeinschaftshaus in Bredenbeck ansehen.