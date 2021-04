Bredenbeck

Das Corona-Testzentrum im Dorfgemeinschaftshaus Bredenbeck hat am Sonnabend um 9 Uhr eröffnet. Bereits vor dem Start standen nach Angaben des Vereinsvorsitzenden Thomas Behr die ersten Frauen und Männer vor der noch verschlossenen Tür. Bis 13 Uhr ließen sich danach 53 Personen von den ehrenamtlichem Helfern auf das Coronavirus testen – alle mit einem negativen Ergebnis.

Mit dem ASB-Kreisverband aus Barsinghausen wissen die Bredenbecker erfahrene Fachleute an ihrer Seite. Denn die Samariter betreiben seit rund einem Monat bereits ein Testzentrum im historischen Zechensaal der benachbarten Deisterstadt. „Der ASB hat uns beim Aufbau der Infrastruktur für die Teststraße und beim Hygienekonzept für die sicheren Abläufe unterstützt“, sagte Behr.

Der DGH-Vorsitzende Thomas Behr eröffnet das neue Corona-Schnelltestzentrum im Dorfgemeinschaftshaus Bedenbeck. Quelle: Frank Hermann

ASB schult die ehrenamtlischen Tester

Zudem haben ASB-Fachleute die ehrenamtlichen Helfer geschult, die sich jetzt im neuen Testzentrum engagieren. Neun Tester stehen dem DGH-Verein zur Verfügung: Diese Tester, die zum Teil bereits eine medizinische Vorbildung besitzen, entnehmen die Abstriche aus Rachen und Nase der Besucher.

Zudem werden die Testergebnisse, die nach einer rund 15-minütigen Wartezeit feststehen, dokumentiert.

Monika Jansen (links) und Gabriele Behr kümmern sich als ehrenamtliche Helferinnen um die Abläufe im Testbereich. Quelle: Frank Hermann

Am Eröffnungstag nahm Monika Jansen im Testzentrum die Abstriche, während Gabriele Behr die Tests auswertete und protokollierte. „Diese Schnelltests sind wichtig, um die Menschen und uns selbst in dieser Pandemie besser schützen zu können. Das ist meine Motivation, hier an dieser Stelle zu helfen“, sagte Jansen, die direkt neben den Dorfgemeinschaftshaus einen Pflegedienst leitet.

Gabriele Behr freute sich insbesondere auch darüber, dass mit der Eröffnung des Testzentrums wieder Betrieb im Dorfgemeinschaftshaus herrscht. Lange Zeit habe das Haus in der Corona-Krise leer gestanden. „Nun können wir diese Einrichtung wieder nutzen. Außerdem warten viele Helfer darauf, sich ehrenamtlich für ihre Mitmenschen einsetzen zu können“, sagte die Bredenbeckerin.

Etwa 30 Ehrenamtliche helfen im Testzentrum

Die Helfer werden für die Organisation und Logistik des neuen Testzentrums benötigt. Nach Angaben des DGH-Vorsitzenden haben nicht nur Vereinsmitglieder ihre Unterstützung angeboten, sondern auch Frauen und Männer aus ganz Bredenbeck und Umgebung. „Die sagen dann: So ein Testzentrum ist eine gute Sache. Da wollen wir gerne mitmachen“, sagte Thomas Behr. Er schätzt den freiwilligen Helferkreis auf rund 30 Personen.

Der große Saal des Dorfgemeinschaftshauses dient als Test- und Wartebereich. Quelle: Frank Hermann

Zu den ersten Besuchern des neuen Testzentrums gehörte am Sonnabend unter anderem Hubertus Noske. Er ließ sich mit dem Antigen-Schnelltest untersuchen, „weil ich Gewissheit haben will, was Corona angeht. Das gibt mir Sicherheit und ein gutes Gefühl“. Noske sieht sich auch in der Verantwortung gegenüber seiner Familie. Künftig wolle er die Gelegenheit nutzen, sich regelmäßig im Dorfgemeinschaftshaus testen zu lassen.

Nahezu 8800 Testungen bislang im Zechensaal Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) hat am 22. März das Corona-Testzentrum im Zechensaal Barsinghausen für einen täglichen Betrieb auf drei Testbahnen eröffnet. Bis Freitagabend, 16. April, zählte der ASB dort nach Angaben von Kreisgeschäftsführer Jens Meier insgesamt 8789 Testungen. Nach 3163 Testungen im März kamen im April bislang 5626 weitere Schnelltests hinzu. Die Samariter betreiben weitere Testzentren in Bückeburg sowie einmal die Woche in Sachsenhagen und in Hagenburg.

Vereinsvorsitzender erneuert Kritik an Verwaltung

Während der Vereinsvorsitzende Thomas Behr am Eröffnungstag die enge und konstruktive Zusammenarbeit mit des ASB ausdrücklich lobte, wiederholte er seine Kritik an der Wennigser Gemeindeverwaltung. Der Dorfgemeinschaftsverein habe frühzeitig versucht, Kontakt mit der Verwaltung wegen der Einrichtung des Corona-Testzentrums aufzunehmen. „Da kam aber nichts. Das war für uns ein echter Schlag ins Gesicht“, so Behr.

Zunächst bis Ende Mai läuft der Testbetrieb in Bredenbeck donnerstags und freitags von 15 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 9 bis 13 Uhr. Anmeldungen sind nicht erforderlich. Wer sich kostenlos testen lassen will, muss seinen Personalausweis mitbringen und sollte 30 Minuten vor der Testung nicht essen, trinken und rauchen.

Von Frank Hermann