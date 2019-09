Eigene Wennigsen-CD: Zwei Musiker rufen Songprojekt ins Leben

Wennigsen

Ein Ort lebt und profitiert von den Ideen und dem Engagement seiner Bewohner. Winfried Gehrke, vielen in Wennigsen und Umgebung als „Deister-Winnie“ bekannt, und der Musiker und Songschreiber Wolfgang Schiemann wollen anlässlich zahlreicher für das kommende Jahr in Wennigsen anstehende Festivitäten eine CD produzieren. Hierfür rufen sie nun alle Interessierten zur Teilnahme auf.

„Wir haben die Geschichte vom Gockel in der Klostermauer zum Anlass genommen, gemeinsam einen Song zu diesem Thema zu komponieren“, erzählt Schiemann. Dabei sei die Idee entstanden, Musiker, Bands, Kapellen, Chöre, Orchester, Vereine und Schulen aus Wennigsen und den Ortsteilen dazu aufzurufen, eigene Songs mit Texten zu Wennigsen zu komponieren.

Wer will einen Song aufnehmen?

Der Gockel in der Klostermauer ist eine fantasievolle Sage, die sich Gehrke aufgrund einer auffälligen Verfärbung eines Sandsteins in der Mauer des Wennigser Klosters ausgedacht hat. Der gleichnamige Song werde demnächst von seiner Band Inside Fun vertont, sagte Schiemann und könnte ebenfalls auf die geplante CD gepresst werden.

Eine erste Demo-Version des Liedes haben Gehrke und Schiemann bereits aufgenommen:

Den Teilnehmern seien musikalisch wie inhaltlich keine Grenzen gesetzt, betont Gehrke. „Die Songs können, müssen aber nicht ernst gemeint sein. Es können Deister-bezogene Themen sein, sie können aber auch von der löchrigen Hauptstraße handeln oder Geschichten aus den Ortsteilen aufgreifen“, sagt Schiemann. Die Songs würden dann in einem kleinen Studio aufgenommen werden, das Schiemann im Proberaum seiner Band betreibt produziert. „Das ist kein High-End-Studio, aber ausreichend für den Hausgebrauch.“

Musiker sollen bei Wennigser Meile auftreten

Darüber hinaus sei geplant, den an der CD beteiligten Musikern die Möglichkeit zu geben, bei der Wennigser Meile im kommenden Jahr aufzutreten. Wennigser Meile ist die Bezeichnung für die anlässlich des 50-Jahr-Feier der Großgemeinde Wennigsen geplante zentrale Festveranstaltung am 26. September 2020. Dies wurde am Dienstag vergangener Woche bei der zweiten Ideensammlung zum Gemeindejubiläum im Bürgersaal beschlossen.

Bereits im Jahr 2014 hatten der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Wennigsen, der gemischte Chor der Garden und des Landsturms des Historischen Freischießens mit den Sängern Dete Kuhlmann und Patti Leyendecker anlässlich des Freischießens den Song „ Wennigsen – Wir lieben dich“ aufgenommen und auf CD gepresst. Schiemann war damals bei Text und Arrangements beteiligt.

Interessenten können sich bei Wolfgang Schiemann, Telefon (0 51 03) 72 81 oder (0 15 78) 5 79 60 52 oder per E-Mail an wolfgang-schiemann@htp-tel.de melden.

Das ist der Text vom Gockel-Lied Text zum Song „Der Gockel an der Kirchenmauer ( Winfried Gehrke/ Wolfgang Schiemann) 1. Strophe: Der Gockel an der Kirchenwand der ist im ganzen Land bekannt. Er sitzt dort in der Mauer und ist stets auf der Lauer. Droht Gefahr von nah und fern kräht der Gockel, das macht er gern. Der Wennigser Gockel ist auch schon da Kikeriki und Kikerika Refrain: Hoch die Gläser, hoch die Gläser, wir trinken auf den Gockelhahn, mit ihm sind wir ganz gut gefahr’n. Hoch die Gläser, hoch die Gläser, ein Prosit auf den Gockelhahn, er hat uns immer gut getan. 2. Strophe: Der Gockel ist schon lange hier, er trinkt auch gern mal‘n Gockel-Bier. So lebt die Tradition auch fort, die Braukunst hier an diesem Ort. Der Teufel hat das Bier erdacht, damit die Nonne auch mal lacht. Der Wennigser Gockel ist auch schon da, Kikeriki und Kikerika. Refrain: Hoch die Gläser, hoch die Gläser, wir trinken auf den Gockelhahn, mit ihm sind wir ganz gut gefahr’n. Hoch die Gläser, hoch die Gläser, ein Prosit auf den Gockelhahn, er hat uns immer gut getan. 3. Strophe: Zum Deister blickt der Gockel hin, das kam ihm einfach in den sinn. Der Teufel ist dort hingesprungen, das hat man hier schon oft gesungen. So kommt man gern an diesen Ort, aus Wennigsen will man nicht mehr fort. Der der Wennigser Gockel ist auch schon da, Kikeriki und Kikerika. Refrain: Hoch die Gläser, hoch die Gläser, wir trinken auf den Gockelhahn, mit ihm sind wir ganz gut gefahr’n. Hoch die Gläser, hoch die Gläser, ein Prosit auf den Gockelhahn, er hat uns immer gut getan.

