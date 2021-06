Wennigsen

Unbekannte sind in der Nacht von Freitag auf Sonnabend in die Sophie-Scholl-Gesamtschule eingebrochen. Laut Polizei haben sich die Einbrecher zwischen Freitagabend, 20.30 Uhr, und Sonnabendmorgen, 9 Uhr, über eine Seitentür gewaltsam Zugang zur KGS verschafft. In der Schule haben sie dann mehrere Räume betreten, teilte die Polizei mit.

Ob die Unbekannten etwas gestohlen haben und wenn ja, was, dazu konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu der Tat haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Ronnenberg unter Telefon (05109) 517115 in Verbindung zu setzen.

Von Lisa Malecha