Wennigsen

Für viele Familien aus der Gemeinde Wennigsen stand der vergangene Sonnabend ganz im Zeichen der Einschulung. An der Grundschule Bredenbeck feierten 41 Mädchen und Jungen den Start ihrer schulischen Laufbahn. An der Grundschule Wennigsen waren es rund 80 Erstklässler. An der Sophie-Scholl-Gesamtschule (KGS) wurden bereits am Freitag die fünften Klassen empfangen

Mit dem Musiktheater „Noah Noah“ hießen am Sonnabend in Bredenbeck die Mädchen und Jungen der dritten Klasse ihre neuen Mitschüler willkommen. Im traditionellen Bredenbecker Schullied lernten die Erstklässler die wichtigsten Personen der Schule kennen: ihre Klassenlehrerinnen, Hausmeister Michael „Hetti“ Hettig, Schulleiterin Tatjana Seidensticker und „die gute Seele des Hauses“, Birgit Nitschke aus dem Sekretariat. Nach der Feierstunde wartete vor dem Schulgebäude eine schöne Überraschung auf die Mädchen und Jungen. Alle Eltern samt Schultüten empfingen sie mit einem Spalier.

Einschulung an der Grundschule Wennigsen: Die Feierstunde fand im Klostergarten statt. Quelle: Grundschule Wennigsen

Sechs neue fünfte Klassen an der KGS Wennigsen

Auch an der Grundschule Wennigsen erlebten Kinder und Eltern im Ambiente des Klostergartens einen schönen Rahmen für die Feierstunde. Die rund 80 Jungen und Mädchen verteilen sich hier auf vier Klassen.

An der Sophie-Scholl-Gesamtschule wurden die Fünftklässler eingeschult. Quelle: KGS Wennigsen

Die Sophie-Scholl-Gesamtschule feierte die Einschulung der Fünftklässler am Freitag in der Sporthalle. Schülerinnen und Schüler des neunten Jahrgangs hatten zuvor fleißig beim Schmücken geholfen, Luftballons und Girlanden aufgehängt, Schilder bemalt und jeweils die Patenschaft für eine der sechs neuen fünften Klassen übernommen. Zum bunten Programm gehörten Tanz- und Gesangseinlagen. Neben dem kommissarischen Schulleiter Kai Birkner begrüßte auch Wennigsens stellvertretende Bürgermeisterin, Marianne Kügler, die neuen Fünftklässler.

Von André Pichiri