Beim zweiten Mal ging alles viel schneller: Nachdem der Verein Togo pro infans des Empelders Roland Sturm und seiner Tochter Simone Bahrs für den Bau eines Schulzentrums im togolesischen Tové vier Jahre lang Spenden gesammelt hatten und Schritt für Schritt vorgehen mussten, dauerte der Bau eines zweiten Schulzentrums in Vogan weniger als sechs Monate. Nach der Eröffnung vor wenigen Tagen werde dort wie in Tové nun etwa 1000 Schüler und 100 Vorschulkinder unterrichtet.

Im westafrikanischen Vogan wird ein Konzept umgesetzt, dass für Sturms Heimatstadt Empelde noch diskutiert wird: Von der ersten Grundschulklasse bis zum Abitur werden die Kinder an einem Stadtort durch ihre Schulzeit geführt. Dafür wurden 13 Klassenräume in zwei Gebäuden errichtet. Eine Vorschule ist auf dem Schulgelände in einem durch eine Mauer abgetrennten Teil, mit eigenen Toiletten, Dusche und einer Händewaschanlage entstanden. Auch die Schulgebäude sind mit diesen Hygienestandards ausgestattet zudem gibt es eine Erste-Hilfe-Station sowie zwei Lehrerzimmer und ein Lagerraum.

Eigener Brunnen für die Trinkwasserversorgung

„Das Trinkwasser wird aus dem eigenen Brunnen gewonnen, das auch den Kindern zur Verfügung steht und zusätzlich über einen Großen Tank die sanitären Anlagen versorgt“, erklärt Sturm eine in diesem Teil der Welt überaus wichtige Einrichtung.

Das gesamte Schulgelände ist durch eine Mauer geschützt und liegt gut zugänglich neben dem Stadtpark. Vielleicht liegt es auch daran, dass sich unerwartet viele Schüler seit Schulbeginn Mitte September angemeldet haben, sodass kurzfristig sogar zusätzliche Schulbänke angeschafft werden mussten. Nicht unwichtig ist deshalb auch der Umstand, dass auf dem großen Gelände noch die Möglichkeit zu Erweiterungen besteht, falls die Nachfrage nach Ausbildungsplätzen weiter steigen sollte, sagt Sturm. Der reist aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in das westafrikanische Land.

Neben vielen Spenden aus Ronnenberg und Umgebung und eigenen Mitteln finanzieren Sturm und Bahrs ihre Projekte mit Unterstützung von mehreren Organisationen, darunter das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, die Bingo Umweltstiftung, Hannover und die Aktion „Ein Herz für Kinder“. Und Geld wird auch weiterhin benötigt: Aktuell hat die Bepflanzung des Innenhofes mit Schatten spendenden Bäumen begonnen. Dafür bitten Sturm und seine Tochter um weitere Unterstützung.

Bildung als Beitrag zur Bekämpfung von Fluchtursachen

Für Sturm und Bahrs hat der Bau von Bildungseinrichtungen in Togo einen einfach nachvollziehbaren Nutzen: „Junge Leute sollen durch eine Ausbildung motiviert werden in ihrem Land beim Aufbau mitzugestalten“, sagt Sturm. Dies könne auch ein Beitrag zu Bekämpfung von Fluchtursachen sein. Damit Mädchen nicht weiter benachteiligt werden, wurden diese zudem vom Schulgeld befreit. Eltern müssten demnach zwar immer noch Schulgeld abführen, jedoch werden diese Beträge angespart und als Starthilfe zurückgezahlt, wenn diese Schülerinnen ihr Ausbildungsziel erfolgreich abgeschlossen haben, erklärt Sturm. Allerdings komme es vor, dass Mädchen vorzeitig aus der Schule genommen wurden, um fortan auf dem Feld der Eltern zu arbeiten.

„Die Erfahrungen aus dem ersten Projekt waren nützlich“, erklärt Sturm. „Vor allen Dingen die Auswahl des Bauunternehmers durch meine togoischen Bekannten haben uns vor überteuerten Angeboten bewahrt.“ Er hat inzwischen in Deutschland und Togo ein effizientes Netzwerk aufgebaut. Mit von der Partie ist auch der mit Sturm befreundete Arzt Frank Nordhausen, der seit einiger Zeit die Abläufe vor Ort koordiniert. „Eine ständige Begleitung der baulichen Maßnahmen mit Menschen vor Ort ist wichtiger Bestandteil der Vereinstätigkeit, um die vorhandenen Mittel zielgerecht und ohne Verlust einzusetzen“, sagt Sturm.

Info: Viele Spender wissen, dass alle Mittel ohne Verwaltungskosten direkt vor Ort einsetzen. Wer Togo pro infans unterstützen möchte, kann seine Spende auf das Konto DE66 2519 0001 0680 3857 00 bei den Hannoverschen Volksbank einzahlen. Spendenquittungen werden erstellt.

